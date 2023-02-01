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Сегодня, 09:29

Тренер «Бенфики» Шмидт критически высказался об Энцо Фернандесе за переход в «Челси»

Мария Гусева
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Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт прокомментировал переход полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси».

«Всегда трудно терять хорошего игрока зимой, но в матче с «Арокой» (3:0) мы показали, что и без него мы хорошая команда, что можем играть в хороший футбол, что игроки сосредоточены на том, чтобы набрать как можно больше очков, быть чемпионами. «Бенфика» намного больше, чем любой игрок. Нам нужны игроки, которые счастливы играть за «Бенфику», которые хотят этого. У нас был игрок, который хотел уйти, и клуб, готовый заплатить нужную сумму. Мы ничего не могли сделать», — приводит Record слова Шмидта.

За переход 22-летнего аргентинца «Челси» заплатил 121 миллион евро, что является рекордом для Англии.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Футбол
ФК Бенфика
Роджер Шмидт
Энцо Фернандес
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