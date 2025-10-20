Дмитрий Черышев рассказал о процессе поиска нового клуба его сыном

Российский тренер Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем своего сына, полузащитника Дениса Черышева.

«Его агент разговаривает, ищет варианты. Мне пока никакой конкретики не говорят. Сейчас Денис готовится, занимается по индивидуальной программе», — сказал Черышев «СЭ».

Черышев находится в статусе свободного агента после ухода из «Паниониоса» летом 2025 года. Он провел за греческий клуб 24 матча, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.