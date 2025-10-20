Видео
20 октября, 18:15

Дмитрий Черышев рассказал о процессе поиска нового клуба его сыном

Александр Абустин
корреспондент

Российский тренер Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем своего сына, полузащитника Дениса Черышева.

«Его агент разговаривает, ищет варианты. Мне пока никакой конкретики не говорят. Сейчас Денис готовится, занимается по индивидуальной программе», — сказал Черышев «СЭ».

Черышев находится в статусе свободного агента после ухода из «Паниониоса» летом 2025 года. Он провел за греческий клуб 24 матча, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.

8

  • DemolisherAjax

    Пусть к папаше идет в Равшан,других вариантов нет :)

    22.10.2025

  • Павел Константинович

    Ему надо карьеру заканчивать в г. Гусь-Хрустальном.

    21.10.2025

  • Александр Никельварт

    В Динамо.

    20.10.2025

  • Артемон Доберманов

    Дениска молодец.попылил.

    20.10.2025

  • Сергей Чернов

    Давно пора было закончить играть, и тренировать детишек. за всю карьру только лечился, а не играл.

    20.10.2025

  • Олег

    Думал что он уже закончил. Зачем организм насиловать, да особо и не нужен уже никому.

    20.10.2025

  • zg

    Эх....Талант,жаль хрустальный!Здоровья и удачи!

    20.10.2025

