Дмитрий Черышев рассказал о процессе поиска нового клуба его сыном

20 октября, 18:15
Российский тренер Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем своего сына, полузащитника Дениса Черышева.
«Его агент разговаривает, ищет варианты. Мне пока никакой конкретики не говорят. Сейчас Денис готовится, занимается по индивидуальной программе», — сказал Черышев «СЭ».
Черышев находится в статусе свободного агента после ухода из «Паниониоса» летом 2025 года. Он провел за греческий клуб 24 матча, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.
DemolisherAjax
Пусть к папаше идет в Равшан,других вариантов нет :)
22.10.2025
Павел Константинович
Ему надо карьеру заканчивать в г. Гусь-Хрустальном.
21.10.2025
Александр Никельварт
В Динамо.
20.10.2025
Артемон Доберманов
Дениска молодец.попылил.
20.10.2025
Сергей Чернов
Давно пора было закончить играть, и тренировать детишек. за всю карьру только лечился, а не играл.
20.10.2025
Олег
Думал что он уже закончил. Зачем организм насиловать, да особо и не нужен уже никому.
20.10.2025
zg
Эх....Талант,жаль хрустальный!Здоровья и удачи!
20.10.2025