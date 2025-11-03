Видео
3 ноября, 23:16

Тренер ФК «Раднички» Жижович умер во время матча команды в сербской Суперлиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Младен Жижович.
Фото Global Look Press

Главный тренер сербского клуба «Раднички» Младен Жижович скончался во время матча команды в чемпионате Сербии.

Боснийскому специалисту было 44 года.

3 ноября «Раднички» на выезде играл с клубом «Младост» в 14-м туре сербской Суперлиги. На 22-й минуте встречи Жижович упал и потерял сознание. Через 20 минут стало известно о его смерти. Матч был прерван на 41-й минуте при счете 2:0 в пользу гостей.

Жижович возглавил «Раднички» 23 октября. До этого он работал в македонском «Шкупи», саудовском «Аль-Холуде», а также боснийских «Бораце», «Слободе», «Зриньски» и «Раднике».

Чемпионат Сербии. 14-й тур.
03 ноября, 00:00. Mladost Stadium (Лучани)
Младост Л
Раднички К
3

  • Динамов

    Особенно учитывая, что эти гнилые хамелеоны продают оружие сотнями тонн укRофаSHистам. Никакие они нам НЕ ДРУЗЬЯ. А те, кто ещё хуже врагов - те, кто прикидывается типа другом РАДИ ЛИЧНОЙ ВЫГОДЫ.

    04.11.2025

  • Timka1401

    почему у нас в стране не оповещают , когда баба Нюра из новожопова умерла ? а как сербы мрут во всю ????

    04.11.2025

  • инок

    Молодой еще тренер, земля ему пухом...

    03.11.2025

    Футбол
