Тренер ФК «Раднички» Жижович умер во время матча команды в сербской Суперлиге

3 ноября, 23:16
Главный тренер сербского клуба «Раднички» Младен Жижович скончался во время матча команды в чемпионате Сербии.
Боснийскому специалисту было 44 года.
3 ноября «Раднички» на выезде играл с клубом «Младост» в 14-м туре сербской Суперлиги. На 22-й минуте встречи Жижович упал и потерял сознание. Через 20 минут стало известно о его смерти. Матч был прерван на 41-й минуте при счете 2:0 в пользу гостей.
Жижович возглавил «Раднички» 23 октября. До этого он работал в македонском «Шкупи», саудовском «Аль-Холуде», а также боснийских «Бораце», «Слободе», «Зриньски» и «Раднике».
Динамов
Особенно учитывая, что эти гнилые хамелеоны продают оружие сотнями тонн укRофаSHистам. Никакие они нам НЕ ДРУЗЬЯ. А те, кто ещё хуже врагов - те, кто прикидывается типа другом РАДИ ЛИЧНОЙ ВЫГОДЫ.
04.11.2025
Timka1401
почему у нас в стране не оповещают , когда баба Нюра из новожопова умерла ? а как сербы мрут во всю ????
04.11.2025
инок
Молодой еще тренер, земля ему пухом...
03.11.2025