Тренер ФК «Раднички» Жижович умер во время матча команды в сербской Суперлиге

Главный тренер сербского клуба «Раднички» Младен Жижович скончался во время матча команды в чемпионате Сербии.

Боснийскому специалисту было 44 года.

3 ноября «Раднички» на выезде играл с клубом «Младост» в 14-м туре сербской Суперлиги. На 22-й минуте встречи Жижович упал и потерял сознание. Через 20 минут стало известно о его смерти. Матч был прерван на 41-й минуте при счете 2:0 в пользу гостей.

Жижович возглавил «Раднички» 23 октября. До этого он работал в македонском «Шкупи», саудовском «Аль-Холуде», а также боснийских «Бораце», «Слободе», «Зриньски» и «Раднике».