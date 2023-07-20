Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 03:52

Тренер «Индепендьенте дель Валье» остался доволен игрой против «Севильи», несмотря на поражение

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Индепендьенте дель Валье» Мартин Ансельми прокомментировал поражение от «Севильи» (1:1, пен. — 1:4) в матче Кубка вызова УЕФА-КОНМЕБОЛ.

«У нас был первый тайм, когда все, над чем мы работали, мы могли перенести на поле. Забили гол и могли забить еще. Мы были самими собой. Сегодня я был бы разочарован, если бы мы не были собой. Думаю, мы хорошо представили Эквадор. Боролись 96 минут и сыграли вничью в гостях с «Севильей», — цитирует пресс-служба УЕФА Ансельми.

Это был первый в истории розыгрыш турнира, в котором встречались действующие победители Лиги Европы и Южноамериканского кубка.

19&nbsp;июля. &laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Индепендьенте дель Валье&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Севилья» по пенальти обыграла «Индепендьенте дель Валье» и выиграла Кубок вызова
Футбол
ФК Севилья
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ференцварош» Черчесова вылетел из квалификации Лиги чемпионов после поражения от фарерского клуба
Итальянцы недовольны ВАДА. Они требуют, чтобы допингиста Швацера допустили до Олимпиады
Антонов раскритиковал очередной пакет помощи США Украине
Путин раскрыл ложь Запада о зерновой сделке
Влетевшая в забор Ferrari могла принадлежать продюсеру топ-блогеров
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нигматуллин — об увольнении Черчесова из «Ференцвароша»: «Пора искать новые вызовы или немного отдохнуть»