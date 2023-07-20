Тренер «Индепендьенте дель Валье» остался доволен игрой против «Севильи», несмотря на поражение

Главный тренер «Индепендьенте дель Валье» Мартин Ансельми прокомментировал поражение от «Севильи» (1:1, пен. — 1:4) в матче Кубка вызова УЕФА-КОНМЕБОЛ.

«У нас был первый тайм, когда все, над чем мы работали, мы могли перенести на поле. Забили гол и могли забить еще. Мы были самими собой. Сегодня я был бы разочарован, если бы мы не были собой. Думаю, мы хорошо представили Эквадор. Боролись 96 минут и сыграли вничью в гостях с «Севильей», — цитирует пресс-служба УЕФА Ансельми.

Это был первый в истории розыгрыш турнира, в котором встречались действующие победители Лиги Европы и Южноамериканского кубка.