Тренер «Кайрата» отреагировал на слухи об интересе «Пари НН» к форварду команды

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер рассказал о будущем нападающего Артура Шушеначева, которым, по слухам, интересуется «Пари НН».

«Если нам поступит предложение, от которого мы не сможем отказаться, мы готовы отпустить любого игрока, это не проблема. Мы все время декларируем, что не просто хотим развивать молодых игроков, а хотим, чтобы в будущем они уезжали. Мы все будем очень рады, если Артур уедет в более сильный чемпионат и продолжит свое развитие, будет с гордостью представлять «Кайрат», воспитанником которого является», — цитирует Кекера Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел 18 матчей за «Кайрат» во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.