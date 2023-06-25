Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:11

Тренер «Кайрата» отреагировал на слухи об интересе «Пари НН» к форварду команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Кайрата» Кирилл Кекер рассказал о будущем нападающего Артура Шушеначева, которым, по слухам, интересуется «Пари НН».

«Если нам поступит предложение, от которого мы не сможем отказаться, мы готовы отпустить любого игрока, это не проблема. Мы все время декларируем, что не просто хотим развивать молодых игроков, а хотим, чтобы в будущем они уезжали. Мы все будем очень рады, если Артур уедет в более сильный чемпионат и продолжит свое развитие, будет с гордостью представлять «Кайрат», воспитанником которого является», — цитирует Кекера Metaratings.

В текущем сезоне 25-летний форвард провел 18 матчей за «Кайрат» во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-kairata-otvetil-na-vopros-o-budushem-vasina-i-interese-pari-nn-k-shushenachevu-261312/
Футбол
ФК Кайрат
ФК Нижний Новгород
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Женское несчастье. Россиянки неудачно сыграли в Берлине и Бирмингеме
Капитан «Ростова» Глебов обратился к жителям города по поводу политической ситуации в России
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК «Вагнер»
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси о ЧМ-2022: «Отличное завершение выдающейся карьеры»