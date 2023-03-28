Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 09:20

Тренер Казахстана объяснил, почему Зайнутдинов — «игрок Лобановского»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Бахтиер Зайнутдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова.

— В первом тайме ваша команда попала под жесткий контрпрессинг датчан, с трудом выходила в атаку. Как удалось решить эту проблему после перерыва?

— Произвели замену и сделали некоторые перестановки. По Бахе были некоторые вопросы по первому тайму. Он еще не набрал оптимальную форму. До перерыва Зайнутдинов полностью не справлялся со своими обязанности, не хватало функциональной готовности.

— И что вы предприняли?

— Во втором тайме немного сдвинули его на поле. Освободили от черновой работы так, чтобы он сэкономил силы и продемонстрировал свои козыри в созидании.

— В общем, отрядили игрока ЦСКА на роль свободного художника?

— Можно и так сказать, да. Освободили его от оборонительных действий. Хотя понимали, что идем на риск. Против датчан сознательно лишаться одного футболиста при защите — это слишком большая роскошь. С другой стороны, а что нам оставалось? Соперник нас уже прижал к стене, забил два мяча. Надо было как-то реагировать. Рады, что риск оправдался.

— Вы как-то назвали Зайнутдинова «игроком Лобановского».

— Лобановский любил футболистов, которых можно было менять местами на поле без потери качества. Баху можно выпустить не на его родной позиции. Возможно, он не выдаст выдающийся матч, но и точно не провалит его. Надежен, универсален, способен закрыть любую позицию. Ценный актив для тренера.

Полностью интервью Адиева «СЭ» читайте здесь

Бактиер Зайнутдинов
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Рамуша из «Бенфики» более 100 миллионов евро