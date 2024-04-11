Тренер «Монтеррея» Ортис — о победе над «Интер Майами»: «Как тренер, я рад выбить великую команду»

Главный тренер «Монтеррея» Фернандо Ортис прокомментировал победу над «Интер Майами» в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

Встреча прошла 11 апреля на стадионе «ББВА Банкомер» в Монтеррее и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

«Как тренер, я рад выбить великую команду. Херардо [Мартино] и Лео — великие тренер и игрок, признанные во всем мире. Мы удовлетворены победой в этой серии, но думаем о нашем следующем сопернике. [До матча] я сказал, что мы их обыграем, но не из-за неуважения к «Интер Майами» — я думал, что мои игроки поймут, как нужно действовать. Для меня Лео — величайший игрок всех времен, я не хотел никого обидеть, я просто высказал свое мнение», — заявил Ортис.

В первом матче «Монтеррей» одержал победу со счетом 2:1.