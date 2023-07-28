Муту сообщил, что хотел как можно быстрее приехать в Россию: «Москва — прекрасный город! Понравился и Петербург»

Тренер «Нефтчи» Адриан Муту в интервью «СЭ» ответил на вопрос об участии в Кубке PARI Премьер.

— О чем первым делом подумали, когда узнали, что надо лететь в Россию?

— Хотел приехать как можно быстрее, чтобы приступить к тренировкам. Для нас это хорошая возможность подготовиться к квалификационному раунду Лиги Конференций.

— Как вам Москва? Знаю, вы уже посетили Красную площадь.

— Прекрасный город! Я и раньше здесь бывал. Впервые приехал сюда на какой-то турнир в десять лет. Тогда мы тоже гуляли по Красной площади.

— Москва с тех пор сильно изменилась.

— В лучшую сторону! Сейчас это совершенно другой город! Огромный, куча высоких зданий. Понравился мне и Петербург. Бульвары, каналы — очень мило. К сожалению, видел там не так уж много.

«Фенербахче» с 4 очками занял третье место в товарищеском турнире. «Нефтчи», не набравший очков, остался на последней строчке. Победителем турнира стала «Црвена Звезда», а «Зенит» финишировал вторым.

Полное интервью Адриана Муту «СЭ» здесь