Тренер «Пафоса» Карседо: «Всегда на связи с Унаи Эмери. У нас очень хорошие отношения»

Главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо рассказал о взаимоотношениях с возглавляющим «Астон Виллу» Унаи Эмери, с которым работал в «Севилье», «Арсенале» и «ПСЖ».

«Да, у нас очень хорошие отношения. Мы всегда на связи. Его команда показывает отличные результаты. Вчера, правда, не общался с ним и не поздравил с победой над «Тоттенхэмом», но мы обычно поздравляем друг друга, когда достигаем крупных побед. У них тоже большие ожидания, и он сейчас занимает хорошие позиции в Премьер-лиге», — цитирует Карседо meta-ratings.kz.

«Пафос» сыграет с «Кайратом» 21 октября в третьем круге общего этапа Лиги чемпионов.