Тренер ПАОК объяснил отсутствие Оздоева на игре из-за визы

Главный тренер ПАОК Рэзван Луческу прокомментировал отсутствие российского полузащитника Магомеда Оздоева на матче отборочного этапа Лиги конференций против шотландской команды «Хартс».

Сообщалось, что хавбек пока не получил визу.

«Лично я чувствую себя очень плохо. Это огромная несправедливость — лишиться такого игрока по причине отсутствия у него визы. Я не понимаю, почему люди принимают такие решения, но мне бы не хотелось особо говорить на эту тему. Я предпочитаю сосредоточиться на игре. В последнее время у нас было много непростых матчей, так что мы должны справиться с еще одной задачей», — цитирует Луческу пресс-служба команды.

Матч между «Хартсом» и ПАОК пройдет сегодня, 24 августа, в Эдинбурге.