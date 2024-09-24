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Сегодня, 00:18

Тренер «Партизана» пострадал в результате нападения фанатов после матча с «Црвеной Звездой»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Станоевич.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Партизана» Александр Станоевич пострадал в результате нападения фанатов своей команды после поражения от «Црвены Звезды» (0:4) в матче 9-го тура чемпионата Сербии.

Специалист пришел на пресс-конференцию после игры с заметными следами побоев: у него были разбиты область над правой бровью и нос, эти места были заклеены пластырями.

Как сообщает Nova Sport, болельщики «Партизана», недовольные разгромным поражением в дерби, добрались до раздевалки команды и устроили там погром, при этом до драки фанатов с футболистами и тренерским штабом не дошло.

«Простите, что я вышел с пластырями на лице, я не хочу драматизировать. Фанаты разбили стекло, осколки которого меня поранили. Физического контакта не было. Что сказать о результате... Это позор для всех нас. Я извиняюсь перед каждым болельщиком «Партизана», мы безвольно проиграли. Я беру ответственность за поражение на себя. Это самое худшее поражение из всех, что у меня были», — сказал Станоевич на пресс-конференции.

«Партизан» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Сербии-2024/25 с 11 очками в 7 матчах. «Црвена Звезда» лидирует с 22 очками в 8 играх.

Перед матчем с «Црвеной Звездой» болельщики «Партизана» также устраивали беспорядки: они подожгли и засыпали стеклом газон домашнего для команды стадиона, на котором прошла встреча.

Фанаты &laquo;Партизана&raquo; подожгли газон на&nbsp;стадионе. Фанаты «Партизана» подожгли и засыпали стеклом домашний газон. Дерби с «Црвеной» под угрозой срыва

Футбол
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