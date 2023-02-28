Тренер сборной Аргентины Скалони не включил французов в топ-3 игроков года

Главный тренер сборной Аргентины Лионеля Скалони в голосовании за лучшего игрока мира 2022 года по версии ФИФА не включил французов в топ-3 игроков года.

Первое место он отдал капитану аргентинской команды и «ПСЖ» Лионелю Месси, второе — игроку сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Хулиану Альваресу, на третье место он поставил хавбека команды Хорватии и «Реала» Луку Модрича.

На церемонии вручения наград The Best лучшим футболистом года был признан Месси. Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал вторым, нападающий французской сборной и «Реала» Карим Бензема стал третьим.

В голосования ФИФА принимали участие капитаны и главные тренеры всех сборных, журналисты и болельщики на сайте организации