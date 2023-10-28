Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:17

Кафанов — о голкипере «Хонки» Рудакове: «Сейчас он показывает то, чему научился в «Ростове»

Кафанов поделился мнением об игре Рудакова в финской «Хонке»
Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов поделился мнением об игре голкипера Максима Рудакова в финской «Хонке».

«Максим играл у нас в «Ростове». Он сейчас выступает хорошо, помог своей команде выиграть Кубок лиги и завоевать «бронзу» в чемпионате. Максим внес большой вклад в этот успех этой маленькой команды. Даже находясь в запасе в «Ростове», он не обижался и каждую тренировку проводил на максимуме с хорошим настроением. Эти два с половиной года в «Ростове» он не потерял зря и поэтому сейчас показывает качественную игру. Это тот момент, когда вратарь на тренировках тоже может расти. Сейчас он показывает то, чему он научился в своё время», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

Рудаков перешел в «Хонку» из «Ростова» зимой 2022 года на правах аренды. Российский голкипер провел за финский клуб 63 матча, пропустил 60 голов и 23 раза сыграл «на ноль».

Источник: https://metaratings.ru/news/kafanov-otmetil-bolshoi-vklad-rudakova-v-uspekhi-finskoi-khonki-299677/
ФК Ростов
Виталий Кафанов
0
Читайте также
Соловьев: «Текущий статус отношений РФС и УЕФА — в диалоге»
Гуменник впервые выступил под русский кавер песни Rammstein
Студентка в Иране умерла после возможного задержания в метро Тегерана
Младенца с множественными травмами нашли в квартире-свалке в Москве
Москва допустила причастность Запада к атаке Киева по Курской АЭС
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафанов считает, что Хайкину не стоит вновь уходить из «Буде-Глимт»