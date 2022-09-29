Тренера сборной Мальты отстранили от должности из-за подозрений в сексуальных домогательствах к футболистам

Главный тренер сборной Мальты Дэвис Манджа отстранен от работы, сообщает Times of Malta.

Футбольная ассоциация Мальты приняла такое решение из-за того, что 48-летнего специалиста подозревают в сексуальных домогательствах к двум футболистам национальной команды.

Сам Манджа выступил с заявлением, в котором отрицает все обвинения.

«На фоне последних новостей я должен обозначить, что никогда: ни в прошлом, ни сейчас — не совершал подобных действий ни в отношении персонала сборной, ни в отношении футболистов. Все эти новости — неправда, которая серьезно бьет по моей репутации и достоинству», — сказал Манджа.

Футбольная ассоциация Мальты начала расследование инцидента.

Дэвис Манджа возглавил сборную Мальты в декабре 2019 года, контракт итальянского специалиста с национальной командой рассчитан до конца декабря 2023 года.