Три миллиарда человек посмотрели презентацию Роналду в качестве игрока «Аль-Насра»

Три миллиарда человек посмотрели презентацию нападающего Криштиану Роналду в качестве игрока «Аль-Насра», сообщает журналист Педру Сепулведа.

По данным источника, презентацию 37-летнего показывали 40 каналов по всему миру, аудитория — 3 миллиарда человек.

Также журналист утверждает, что финал ЧМ-2022 в Катаре, в котором встречались сборные Аргентины и Франции (3:3, 4:2 по пенальти), посмотрели 2 миллиарда человек по всему миру.

3 января «Аль-Наср» презентовал Роналду на домашнем стадионе «Мрсул-парк» в Эр-Рияде вместимостью 25 тысяч человек. Португалец подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года.