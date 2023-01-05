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Сегодня, 23:27

Три миллиарда человек посмотрели презентацию Роналду в качестве игрока «Аль-Насра»

Ана Горшкова
Корреспондент
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Три миллиарда человек посмотрели презентацию нападающего Криштиану Роналду в качестве игрока «Аль-Насра», сообщает журналист Педру Сепулведа.

По данным источника, презентацию 37-летнего показывали 40 каналов по всему миру, аудитория — 3 миллиарда человек.

Также журналист утверждает, что финал ЧМ-2022 в Катаре, в котором встречались сборные Аргентины и Франции (3:3, 4:2 по пенальти), посмотрели 2 миллиарда человек по всему миру.

3 января «Аль-Наср» презентовал Роналду на домашнем стадионе «Мрсул-парк» в Эр-Рияде вместимостью 25 тысяч человек. Португалец подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года.

Источник: Журналист Педру Сепулведа
Криштиану Роналду
Футбол
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