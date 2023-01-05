У «Аль-Насра» перенесли первый матч после перехода Роналду в клуб

«Аль-Наср» объявил о переносе матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи».

Игра, которая должна была начаться сегодня, 5 января в 18.00 по московскому времени, отложена на сутки из-за сильного ливня в Эр-Рияде.

Матч с «Аль-Таи» должен стать для «Аль-Насра» первым после перехода португальского форварда Криштиану Роналду в клуб. Футболист заключил контракт с командой на 2,5 года.

При этом Роналду должен пропустить игру с «Аль-Таи» из-за дисквалификации, которую получил еще в ноябре, когда выступал за «Манчестер Юнайтед», однако есть вероятность, что он проигнорирует отстранение и появится на поле.