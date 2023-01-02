У Криштиану Роналду будет право менять тренеров в «Аль-Насре»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сможет менять тренеров в новом клубе, сообщает CBS Sports.

30 декабря португалец подписал контракт с «Аль-Насром». Его соглашение с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до лета 2025 года. Отмечалось, что 37-летний футболист будет получать зарплату в размере 200 миллионов евро в год.

Главным тренером «Аль-Насра» является французский специалист Руди Гарсия, который ранее работал в «Роме», «Марселе» и «Лионе».

На данный момент клуб занимает первую позицию в национальном чемпионате, имея в активе 26 очков.