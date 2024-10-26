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Сегодня, 13:26

УЕФА дисквалифицировал двух польских судей, которые пьяными украли дорожный знак

Сергей Разин
корреспондент
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Польские судьи Бартош Франковский и Томаш Мусиал дисквалифицированы УЕФА за нарушение общественного порядка и правил поведения, сообщает BBC.

По сведениям источника, дисквалификация арбитров на матчах под эгидой УЕФА продлится до июня 2025 года.

Бартош Франковски. Польских судей за пьянку отстранили на год

В начале августа судьи должны были работать на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерсом». В ночь на 6 августа Франковский, Мусял и еще один мужчина были задержаны с украденным дорожным знаком. В крови нарушителей обнаружили повышенное содержание алкоголя.

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