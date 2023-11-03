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Сегодня, 12:59

УЕФА стал партнером «Золотого мяча» и будет участвовать в организации церемонии

Сергей Разин
корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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УЕФА стал партнером Groupe Amaury, владеющая журналами France Football и L'Equipe и организующая церемонию вручения «Золотого мяча», сообщается на официальном сайте союза.

«УЕФА привнесет в проект свою футбольную экспертизу, а также будет продвигать глобальные коммерческие права и организовывать ежегодный гала-вечер с награждением. Кроме того, будут добавлены новые награды для лучших тренеров года в мужском и женском футболе, подчеркивающие их неоценимый вклад в успехи команд.

При этом сохранится список всех нынешних наград, в который входят мужской «Золотой мяч», женский «Золотой мяч», трофей Копа (лучший игрок в возрасте до 21 года), трофей Яшина (лучший вратарь), трофей Герда Мюллера (лучший бомбардир предыдущего сезона), награда лучшему клубу сезона в мужском футболе, награда лучшему клубу сезона в женском футболе и награда имени Сократеса (за гуманитарную работу)", — говорится в заявлении УЕФА.

Отмечается, что Groupe Amaury останется владельцем бренда «Золотой мяч» и продолжит контролировать голосование. УЕФА при этом перестанет вручать приз лучшему футболисту года в Европе.

«Золотой мяч» ежегодно вручается France Football с 1956 года. В 2023 году обладателем приза стал форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

УЕФА
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