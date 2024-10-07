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Сегодня, 17:25

Умер двукратный серебряный призер чемпионата мира Йохан Нескенс

Игнат Заздравин
Корреспондент
Йохан Нескенс.
Фото Global Look Press
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Пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) сообщила о смерти бывшего игрока сборной Йохана Нескенса.

Экс-футболисту было 73 года.

«KNVB шокирована новостью о скоропостижной кончине Йохана Нескенса в возрасте 73 лет. Последние пару дней он находился в Алжире, работая в программе KNVB WorldCoaches, где ему стало плохо. К сожалению, медики не смогли помочь ему.

С уходом Йохана Нескенса нидерландский и международный футбольный мир потерял легенду. Его имя навсегда связано с успехами в Европе с такими клубами, как «Аякс» и «Барселона», а также с выходами в два финала Чемпионатов мира со сборной Нидерландов», — говорится в заявлении.

На счету Нескенса 17 голов в 49 матчах в сборной Нидерландов. С национальной командой он дважды становился серебряным призером чемпионата мира (1974, 1978) и выигрывал бронзу чемпионата Европы (1976).

Также Нескенс четырежды входил в список номинантов на «Золотой мяч».

Футбол
Сборная Нидерландов по футболу

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