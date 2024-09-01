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Сегодня, 08:55

Умер экс-игрок «ПСЖ» и «Лестера» Сол Бамба

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сол Бамба.
Фото Global Look Press
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Бывший футболист «ПСЖ» и «Лестера» Сол Бамба скончался в возрасте 39 лет.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого «Аданаспора», который ивуариец возглавлял с июля этого года.

«Наш тренер Сол Бамба, которому стало плохо перед вчерашним матчем против «Манисы», к сожалению проиграл битву за жизнь в больнице. Наши соболезнования его семье и близким», — говорится в заявлении клуба.

В 2021 году Бамба диагностировали неходжкинскую лимфому. Он прошел курс химиотерапии и позже сообщил, что победил болезнь.

Бамба завершил карьеру в 2022 году. Он выступал за «ПСЖ», «Хиберниан», «Лестер», «Трабзонспор», «Палермо», «Лидс», «Кардифф Сити» и «Мидлсбро». Также на его счету 2 гола в 46 матчах за сборную Кот-д'Ивуара.

Футбол
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