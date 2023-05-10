Умер легендарный вратарь Антонио Карбахаль

Бывший вратарь сборной Мексики скончался в возрасте 93 лет, сообщает пресс-служба ФИФА.

«С большой грустью мы узнали о кончине Антонио Карбахаля, первого игрока, сыгравшего на пяти чемпионатах мира. Я выражаю искренние соболезнования его семье и всем мексиканским болельщикам, которые оплакивают его потерю», — заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

Карбахаль сыграл на пяти чемпионатах мира с 1950 по 1966 год. Он является одним из шести футболистов в истории, выходивших на поле на пяти мировых первенствах.