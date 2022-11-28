Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 08:47

Умер двукратный обладатель «Золотой бутсы» Фернанду Гомеш. Он является лучшим бомбардиром в истории «Порту»

Умер лучший бомбардир в истории «Порту» Фернанду Гомеш
Руслан Минаев
Telegram Дзен

Умер экс-нападающий «Порту» и сборной Португалии Фернанду Гомеш. Последние три года он боролся с раком поджелудочной железы. Гомешу было 66 лет.

«Порту» скорбит о потере одной из величайших фигур в своей истории и выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и всем поклонникам Фернанду Гомеша», — сообщила пресс-служба «Порту» в субботу.

Гомеш является лучшим бомбардиром в истории «Порту» с 288 голами. Ему принадлежит фраза: «Забивать голы — это как получать оргазм».

Он являлся также двукратным обладателем «Золотой бутсы» — в 1983 и 1985 годах.

ФК Порту
2
2
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы
Месси показал величие в матче с Мексикой. Вот еще 5 случаев, когда Лео спасал Аргентину
NYT: ВСУ понесли большие потери под Артемовском, насчитано порядка 240 раненых в сутки
Водителям назвали способы избежать обледенения автомобиля
В Елабуге началось серийное производство внедорожников Aurus Komendant
Как бороться с онкологией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Клуб из чемпионата Кипра предложил контракт Артему Дзюбе