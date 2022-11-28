Умер двукратный обладатель «Золотой бутсы» Фернанду Гомеш. Он является лучшим бомбардиром в истории «Порту»

Умер экс-нападающий «Порту» и сборной Португалии Фернанду Гомеш. Последние три года он боролся с раком поджелудочной железы. Гомешу было 66 лет.

«Порту» скорбит о потере одной из величайших фигур в своей истории и выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и всем поклонникам Фернанду Гомеша», — сообщила пресс-служба «Порту» в субботу.

Гомеш является лучшим бомбардиром в истории «Порту» с 288 голами. Ему принадлежит фраза: «Забивать голы — это как получать оргазм».

Он являлся также двукратным обладателем «Золотой бутсы» — в 1983 и 1985 годах.