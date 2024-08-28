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Сегодня, 08:35

Уругвайский полузащитник Хуан Искьердо умер в возрасте 27 лет

Виктория Кравченко
Хуан Искьердо.
Фото AFP
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Уругвайский полузащитник «Насьональ» Хуан Искьердо умер. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Футболисту было 27 лет.

22 августа игрок потерял сознание во время матча Кубка Либертадорес матча с «Сан-Паулу». Футболист упал на газон на 84-й минуте без какого-либо контакта с соперниками. Его доставили в больницу. Позже клуб сообщил, что у Искьердо проблемы из-за сердечной аритмии.

«С глубочайшей болью и потрясением в наших сердцах клуб объявляет о смерти Хуана Искьердо», — говорится в сообщении.

Хуан выступал за «Насьональ» с 2024 года, также он играл за уругвайские «Ливерпуль», «Монтевидео», «Атлетико Сан-Луис», «Пеньяроль» и «Серро».

ФК Насьональ (Монтевидео)
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