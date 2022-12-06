В «Андижане» отреагировали на новость о возможном назначении Юрана

Пресс-атташе «Андижан» Шухратбек Джураев прокомментировал «СЭ» новость о том, что Сергей Юран может стать главным тренером команды.

По информации издания Championat.Asia, 53-летний специалист является кандидатом на пост в клубе.

«Слышал такую информацию. Но у Юрана нет возможности стать главным тренером «Андижан». Сейчас у нас главный тренер Виктор Кумыков. С ним ведутся переговоры о продлении контракта», — сказал Джураев «СЭ»

Последним местом работы Юрана были «Химки», специалист возглавлял подмосковную команду с февраля по август нынешнего года.

Ранее сам Юран отреагировал на слухи о его возможном назначении в «Аниджан».