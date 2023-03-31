В «Арисе» прокомментировали информацию о желании выкупить у «Фиорентины» Кокорина

Пресс-служба «Ариса» прокомментировала новость о том, что клуб начал переговоры с «Фиорентиной» по выкупу нападающего Александра Кокорина.

«Арис» и Александр Кокорин сейчас сконцентрированы исключительно на плей-офф чемпионата Кипра. Каждый матч для нас сейчас имеет исключительную ценность и значение. Поэтому любую иную информацию пока комментировать преждевременно», — заявили в пресс-службе.

На старте нынешнего сезона 32-летний Кокорин перешел на правах аренды из «Фиорентины» в «Арис». За кипрский клуб форварда провел 23 матча, забил 11 голов и отметился 5 результативными передачами.