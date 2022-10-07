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Сегодня, 09:35

В «Арисе» рассказали, как проходит адаптация Кокорина

Виктория Кравченко
Александр Кокорин.
Фото Соцсети

Помощник главного тренера «Ариса» Виталий Астафьев сообщил, что адаптация российского форварда Александра Кокорина в кипрском клубе проходит быстро.

31-летний россиянин перешел в «Арис» в конце августа 2022 года на правах аренды из «Фиорентины».

«Саше хватило несколько дней, чтобы почувствовать здесь себя уверенно и комфортно. Ребята приняли Кокорина тепло — тем более, он любит пошутить, компанейский парень. Никаких проблем с коммуникацией», — заявил Астафьев Sport24.

В этом сезоне Кокорин провел 4 матча за «Арис», отметившись 1 голом и 2 ассистами.

9 октября «Арис» сыграет против «АЕК Ларнака».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-06-trener-arisa-pro-kokorina-sashe-khvatilo-neskolko-dney-chtoby-pochuvstvovat-zdes-sebya-uverenno
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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В «Арисе» рассказали, как удалось убедить Кокорина перейти в кипрский клуб