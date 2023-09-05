В «Арисе» сообщили о заявке Кокорина на Лигу Европы

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о заявке российского нападающего Александра Кокорина на матчи Лиги Европы.

— Успел ли клуб внести Александра Кокорина в заявку на матчи Лиги Европы?

— Да.

Кокорин выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. 32-летний россиянин провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Сезон-2023/24 Кокорин начал в расположении «Фиорентины». Он провел за команду 3 минуты в матче квалификации Лиги конференций против «Рапида» (2:0).