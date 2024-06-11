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11 июня, 23:08

В Азербайджане подтвердили, что Бердыев станет тренером «Туран Товуз»

Микеле Антонов
Корреспондент
Курбан Бердыев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Миралам Хасанли, шеф-редактор сайта Sportlife.az, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о новом месте работы Курбана Бердыева.

Ранее портал Matc.az сообщал, что Бердыев станет главным тренером азербайджанского клуба «Туран Товуз».

— Действительно ли Бердыев станет новым тренером «Туран Товуз»?

— Да, Курбан Бердыев будет работать в Азербайджане. Он согласовал условия с командой «Туран Товуз», — сказал Хасанли «СЭ».

13 апреля Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо». 71-летний тренер возглавлял клуб с июля 2023 года по февраль 2024-го.

Курбан Бердыев
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