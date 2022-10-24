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24 октября, 23:12

В «Базеле» ответили на вопрос о возможных товарищеских матчах с российскими клубами на зимних сборах

Иван Торопцев
Корреспондент
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Глава службы коммуникаций «Базеля» Ремо Майстер заявил, что швейцарский клуб не планирует проводить матчи с российскими командами на зимних сборах.

«Мы уже запланировали и организовали все товарищеские матчи на период сборов в зимнюю паузу, график сверстан», — приводит «РБ Спорт» слова Майстера.

Во второй половине сезона-2021/22 за «Базель» выступал на правах аренды форвард ЦСКА Федор Чалов, а главным тренером команды был Гильермо Абаскаль, который теперь работает в «Спартаке».

Пауза в чемпионате Швейцарии начнется 14 ноября, турнир возобновится 21 января 2023 года — через месяц после ЧМ-2022 в Катаре.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glava-sluzhby-kommunikatsij-bazelya-tovarishheskie-matchi-s-rossijskimi-klubami-my-uzhe-sverstali-grafik-kontrol-ny-h-igr/
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