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Сегодня, 17:20

В Бельгии сообщили, что ожидают отставку Тедеско

Микеле Антонов
Корреспондент
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Журналист бельгийского издания Sudinfo Филипп Гердай в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном приходе Тьерри Анри на пост главного тренера сборной страны.

«Действительно, Анри — одна из возможных кандидатур. Официально федерация — в основном новый технический директор Венсан Манар — все еще «сканирует» Тедеско. Но в целом ожидается, что Доменико будет уволен. Была близка сделка с Сержиу Консейсау, но за ним пришел «Милан»... Марк ван Боммел также находится в списке претендентов.

Конечно, Анри имеет сильную поддержку, так как он знает многих игроков и у него особые отношения с Лукаку. Но Тьерри также является телевизионным обозревателем, а недавняя политика федерации заключалась в том, чтобы больше не привлекать тренеров, занимающихся медийной активностью...» — сказал Гердай «СЭ».

Ранее журналист Саша Тавольери в эфире канала LN24 сообщил, что 47-летний Анри является главным кандидатом на пост главного тренера бельгийской национальной команды. Экс-форвард сборной Франции уже работал в штабе сборной (с 2016 по 2018 и с 2021 по 2022 год).

Тедеско с 2019 по 2021 год работал в московском «Спартаке». С 2023 года немец возглавляет сборную Бельгии.

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Тьерри Анри
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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