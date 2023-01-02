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Зарубежные

2 января, 23:34

В «Бейтаре» отреагировали на слухи о переходе Бородина из «Краснодара»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный директор «Бейтара» из Иерусалима Кфир Эдри Бней Иегуда отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

«Агент предложил нам Бородина. Мы просто рассмотрели это как один из вариантов, не более. Ничего еще не решено, потому что мы ждем возвращения важного для нас игрока», — приводит слова Иегуда Sport24.

Ранее сообщалось, что иерусалимский клуб ведет с «Краснодаром» переговоры об аренде 23-летнего защитника. Российский клуб готов отдать Бородина в аренду за 150 тысяч евро.

Срок действующего контракта футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Бородин провел за «Краснодар» 12 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Бейтар
ФК Краснодар
Сергей Бородин
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