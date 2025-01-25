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Тренер вратарей «Буде-Глимта»: «Мы довольны игрой Хайкина, он постоянно развивается»

Сергей Ярошенко
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Тренер вратарей «Буде-Глимта» Джонас Колстад высказался об игре российского вратаря команды Никиты Хайкина.

«Хайкин был лучшим вратарем лиги в прошлом сезоне. Тогда он сыграл решающую роль в чемпионстве «Буде-Глимта» в чемпионате Норвегии. Никита постоянно развивается, мы очень довольны той работой, которую он делает для нашей команды. Он также провел несколько феноменальных игр в Лиге Европы, в том числе выездная победная игра против «Браги» и сухой матч против бельгийского «Сент-Жиллуаза», — приводит слова Колстада Metaratings.ru.

Никита Хайкин отыграл за «Буде-Глимт» 204 матчей, пропустив 221 гол и проведя 71 сухой матч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,8 миллионов евро. В составе норвежского клуба Хайкин четыре раза становился чемпионом страны.

В общем этапе Лиги Европы-2024/25 «Буде-Глимт» с 13 очками в 7 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице. В заключительном туре норвежская команда сыграет на выезде с «Ниццей».

Источник: Metaratings.ru
Никита Хайкин
Футбол
ФК Буде-Глимт
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