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Сегодня, 12:08

В «Бунедкоре» ответили, есть ли к Саидову интерес от «Краснодара» и «Ростова»

Алина Савинова
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В «Бунедкоре» отреагировали на информацию СМИ о том, что «Краснодар» и «Ростов» следят за форвардом команды Амирбеком Саидовым.

«Интерес к Амирбеку Саидову от «Краснодара» и «Ростова»? За футболистом следят многие клубы. На чемпионате мира U17 он проявил себя, поэтому к футболисту сейчас повышенный интерес», — приводит Sport24 слова представителя пресс-службы клуба.

В текущем сезоне 18-летний футболист провел один матч за «Бунедкор» в Кубке Узбекистана. На чемпионате мира среди игроков до 17 лет в 2023 году Саидов в пяти матчах забил четыре гола.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
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