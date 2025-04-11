В Чили два болельщика погибли перед матчем Кубка Либертадорес

Перед матчем Кубка Либертадорес между чилийским «Коло Коло» и бразильской «Форталезой» погибли два болельщика, сообщает Associated Press. Игра должна была начаться в ночь на пятницу на стадионе «Монументаль» в Сантьяго (Чили).

Группа болельщиков попыталась прорваться на стадион и снесла одно из ограждений, под которым оказались люди. Один из пострадавших умер на месте, другой — в больнице.

Несмотря на происшествие, матч начался в запланированное время, но был прерван на 70-й минуте из-за беспорядков: болельщики бросали на поле посторонние предметы.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) выразила сожаление в связи с гибелью людей и принесла соболезнования семьям и близким погибших.

«Коло Коло» — действующий чемпион Чили. Капитаном команды является Артуро Видаль — пятикратный чемпион Италии, ранее выступавший за «Интер» и «Ювентус». Еще один известный игрок в составе «Коло Коло» — Виктор Мендес, ранее защищавший цвета ЦСКА и «Крыльев Советов».

«Форталеза» в прошлом сезоне заняла четвёртое место в чемпионате Бразилии.