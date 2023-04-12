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Зарубежные

Сегодня, 18:34

В «Црвене Звезде» сообщили об интересе к Пруцеву от клубов Западной Европы

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что клуб получил предложение от «Базеля» о трансфере полузащитника Егора Пруцева.

«Я не могу прокомментировать конкретные предложения по Пруцеву. Но к Егору есть огромный интерес от клубов Западной Европы. Мы бы хотели сохранить его на следующий сезон для выступления в Лиге чемпионов», — сказал Терзич «СЭ».

Пруцев выступает за сербскую команду с лета 2022 года.

В текущем сезоне 20-летний россиянин сыграл за «Црвену Звезду» шесть матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

ФК Црвена Звезда
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