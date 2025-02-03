В «Дубай Юнайтед» рассказали, как подписание Промеса повлияло на популярность клуба

Глава отдела маркетинга «Дубай Юнайтед» Илья Байгабулов рассказал, как подписание бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса повлияло на популярность клуба.

«В клубном Instagram* до подписания было 12 тысяч подписчиков. За один день после подписания прибавилось 1,5 тысячи. Сейчас — 17,6 тысячи. Охваты были на уровне 400 тысяч, а в первый месяц после подписания — 5 миллионов. Последующие месяцы — в среднем 1,3 миллиона.

95 процентов проданных футболок — с фамилией Промес. У нас всего два вида продается: с фамилией Квинси и просто пустые. Голубые футболки стоят 294 дирхама (около 8 тысяч рублей), черные и мятные — 264 дирхама», — цитирует Legalbet Байгабулова.

В феврале прошлого года Промеса арестовали в аэропорту Дубая за то, что он попал в ДТП на улицах города и покинул место происшествия до приезда полиции. В мае нидерландца отпустили из-под стражи, но запретили покидать территорию страны.

Летом 2024 года у нападающего закончился контракт со «Спартаком», а в сентябре он заключил соглашение с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ. Футболист ожидает решения суда об экстрадиции в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

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