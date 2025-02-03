В «Дубай Юнайтед» рассказали, как подписание Промеса повлияло на популярность клуба

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Глава отдела маркетинга «Дубай Юнайтед» Илья Байгабулов рассказал, как подписание бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса повлияло на популярность клуба.
«В клубном Instagram* до подписания было 12 тысяч подписчиков. За один день после подписания прибавилось 1,5 тысячи. Сейчас — 17,6 тысячи. Охваты были на уровне 400 тысяч, а в первый месяц после подписания — 5 миллионов. Последующие месяцы — в среднем 1,3 миллиона.
95 процентов проданных футболок — с фамилией Промес. У нас всего два вида продается: с фамилией Квинси и просто пустые. Голубые футболки стоят 294 дирхама (около 8 тысяч рублей), черные и мятные — 264 дирхама», — цитирует Legalbet Байгабулова.
В феврале прошлого года Промеса арестовали в аэропорту Дубая за то, что он попал в ДТП на улицах города и покинул место происшествия до приезда полиции. В мае нидерландца отпустили из-под стражи, но запретили покидать территорию страны.
Летом 2024 года у нападающего закончился контракт со «Спартаком», а в сентябре он заключил соглашение с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ. Футболист ожидает решения суда об экстрадиции в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.
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