Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:28

В «Дубай Юнайтед» рассказали, как подписание Промеса повлияло на популярность клуба

Telegram Дзен

Глава отдела маркетинга «Дубай Юнайтед» Илья Байгабулов рассказал, как подписание бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса повлияло на популярность клуба.

«В клубном Instagram* до подписания было 12 тысяч подписчиков. За один день после подписания прибавилось 1,5 тысячи. Сейчас — 17,6 тысячи. Охваты были на уровне 400 тысяч, а в первый месяц после подписания — 5 миллионов. Последующие месяцы — в среднем 1,3 миллиона.

95 процентов проданных футболок — с фамилией Промес. У нас всего два вида продается: с фамилией Квинси и просто пустые. Голубые футболки стоят 294 дирхама (около 8 тысяч рублей), черные и мятные — 264 дирхама», — цитирует Legalbet Байгабулова.

В феврале прошлого года Промеса арестовали в аэропорту Дубая за то, что он попал в ДТП на улицах города и покинул место происшествия до приезда полиции. В мае нидерландца отпустили из-под стражи, но запретили покидать территорию страны.

Квинси Промес. Боссы «Спартака» посмотрели игру Промеса. Квинси забил, показал ромб и сказал, что хочет обратно

Летом 2024 года у нападающего закончился контракт со «Спартаком», а в сентябре он заключил соглашение с «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ. Футболист ожидает решения суда об экстрадиции в Нидерланды, где он приговорен к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата.

* Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

Источник: legalbet.ru
5
Квинси Промес
Читайте также
«Сандерленд» выкупил Изидора у «Зенита»
Трамп вводит пошлины против Канады, Мексики и Китая. Что пишут СМИ
Арсен Захарян впервые за 8 месяцев сыграл за «Реал Сосьедад»
Отцу погибших от отравления детей под Красноярском предъявили окончательное обвинение
Каллас призвала Евросоюз нарастить финансовую поддержку Киева
«Атаки» на российский футбол не существует, а санкции от США были предсказуемы. О чем говорил Дюков после переизбрания на пост главы РФС
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя