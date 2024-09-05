В «Юнайтед» из Дубая прояснили ситуацию с контрактом Промеса

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переходе в клуб экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«На данный момент у нас не подписан контракт с Квинси Промесом. Нужно еще немного подождать, всему свое время. Квинси живет в Дубае, мы работаем в этом городе. Он нам, как игрок, очень сильно интересен. Мы с Квинси давно дружим, поэтому было легко вести переговоры, между нами было понимание», — сказал Чебану «СЭ».

4 сентября «СЭ» сообщил, что Промес подписал годичный контракт с «Дубай Юнайтед».

32-летний нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. В составе красно-белых форвард стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Летом у него завершился контракт с красно-белыми.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.