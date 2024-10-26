В дубайском «Юнайтед» назвали Промеса лидером команды

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану в комментарии «СЭ» поделился мнением о дебюте Квинси Промеса за клуб.

Экс-игрок «Спартака» в субботу дебютировал за дубайскую команду и забил на 35-й минуте встречи.

«В раздевалке он лидер, большая помощь и пример для ребят! Сейчас это все важно для нас и его. И главное выдержал 90 минут», — сказал Чебану «СЭ».

«Юнайтед» одержал первую победу в текущем сезоне второго дивизиона ОАЭ. Команда набрала 5 очков в 4 матчах и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. 2 ноября «Юнайтед» на выезде сыграет с «Аль-Таид».