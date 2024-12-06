Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 20:14

В дубайском «Юнайтед» оценили выступления Промеса за клуб

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Юнайтед» из Дубая Илие Чебану в комментарии «СЭ» оценил результативность нападающего Квинси Промеса в матчах за клуб.

«Потихоньку набирает форму. У нас был ряд хороших игр, потом два неудачных матча... Последний выиграли. Сейчас две важных встречи перед паузой. Надеемся, Квинси принесет пользу и победим. Понятно, что все видят большое качество в нем. Нужно подождать, чтобы было еще больше голов», — сказал Чебану «СЭ».

5 сентября 2024 года «Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Промесом.

32-летний нидерландец провел за «Юнайтед» 3 матча и забил 3 гола.

1
Илья Чебану
Квинси Промес
Читайте также
Кордобе и Сперцяну нет замены, «быки» не справляются с психологией, а Галицкий пожалеет денег? Что происходит с «Краснодаром» и каковы его шансы на золото
СМИ в Индии обратили внимание на угрозу Лаврова США в интервью Карлсону
Песков объяснил смену губернатора Курской области
Американский юрист оскорбил Тутберидзе на заседании ВАДА
В Москве актрису сериалов задержали с 53 свертками мефедрона в белье
ФИФА наложила трансферный бан на ЦСКА из-за сделки по Эджуке
Материалы сюжета Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Гендиректор дубайского «Юнайтед»: «Обязательно сделаем все, чтобы сыграть со «Спартаком»
Гендиректор «Юнайтед»: «Сейчас момент, когда нужно проявлять характер. Промес все делает правильно, терпит»
Глушаков: «Уверен, Промес не затерялся бы в РПЛ сейчас. Он бы снова стал легендой «Спартака»
Промес забил три гола в трех матчах за «Дубай Юнайтед»
Нидерландский журналист Каптейнс не считает, что дело Промеса затянулось
Слушание дела Промеса отложили на неопределенный срок
Сегодня
Вчера
Неделя