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Сегодня, 12:43

В Федерации футбола Армении рассчитывают, что Севикян сможет дебютировать за сборную в октябре

Микеле Антонов
Корреспондент
Эдгар Севикян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В пресс-службе Федерации футбола Армении в ответ на запрос «СЭ» рассказали о процессе получения полузащитником «Нижнего Новгорода» Эдгаром Севикяном права на смену спортивного гражданства.

31 августа Севикян объявил об отказе от вызова в сборную России.

«Федерация футбола Армении вела переговоры с Эдгаром Севикяном. Футболист сообщил о желании и готовности выступать за сборную Армении. На данный момент ФФА занимается оформлением всех необходимых документов, которые позволят Севикяну сыграть за национальную сборную Армении уже в октябре», — сообщили «СЭ» в пресс-службе федерации.

Эдгар Севикян в&nbsp;молодежной сборной России. Сборная Армении вновь увела игрока у России. Севикян отказал Карпину

Ранее РФС сообщил «СЭ» что не получал запросов от ФИФА и Федерации футбола Армении по смене Севикяном спортивного гражданства.

30 августа 22-летний полузащитник попал в число 49 игроков, приглашенных на сентябрьский сбор сборной России. Ранее он выступал за молодежную и юношескую сборную России.

Севикян являвется воспитанником академии «Локомотива». После этого он выступал в системе испанского «Леванте», а летом прошлого года перешел в «Пари НН». В текущем сезоне полузащитник забил 3 гола в 9 матчах во всех турнирах.

Сборная Армении по футболу
ФК Нижний Новгород
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11
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