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Сегодня, 18:34

В ФИФА готовы присуждать за расизм техническое поражение

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ФИФА собирается признать расиистское поведение правонарушением и внести его в дисциплинарные кодексы ассоциаций-членов организации. Соответствующее заявление организации опбуликовал журналист телеканала Sky Роб Харрис в социальной сети X.

«Мы вместе сделаем расизм особым правонарушением с обязательным включением в дисциплинарные кодексы всех 211 ассоциаций-членов ФИФА, отделяя расизм от других инцидентов, предоставив конкретные и строгие санкции, включая техническое поражение», — говорится в сообщении.

В ФИФА также добавили, что теперь футболист сможет показать специальный жест — скрестить руки, чтобы сообщить судье о проявлениее расизма. Он может послужить поводом для приостановки или прекращения матча. В случае если игрок трижды подвергнется расизму, арбитр получит право досрочно завершить встречу. Чтобы сообщить об акте расизма, футболисту или члену команды необходимо будет скрестить руки.

ФИФА
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