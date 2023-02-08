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Сегодня, 14:21

В Футбольной ассоциации Бельгии объяснили, почему назначили Тедеско главным тренером сборной

Артем Бухаев
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Global Look Press
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Спортивный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) Франк Веркаутерен прокомментировал «СЭ» назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«У нас было несколько кандидатов, каждый из них мог представить себя, свою игру, свою философию. Мы сделали свой выбор в пользу Доменико Тедеско. Он был самым интересным кандидатом на позицию главного тренера, учитывая его видение игры, философию. Он прекрасно себя зарекомендовал. Это позволило нам сделать выбор», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Ранее стало известно, что экс-тренер «Спартака» Тедеско назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024.

Доменико Тедеско. Тедеско в Бельгии — огромный риск. Почему у него не получилось в «Лейпциге» и что ждет в сборной

Франк Веркаутерен
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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Гунько: «Для Тедеско назначение в сборную Бельгии — выход на самый высокий уровень»

В Футбольной ассоциации Бельгии рассказали, какие задачи стоят перед Тедеско на посту главного тренера сборной