В Футбольной ассоциации Бельгии объяснили, почему назначили Тедеско главным тренером сборной

Спортивный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) Франк Веркаутерен прокомментировал «СЭ» назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной Бельгии.

«У нас было несколько кандидатов, каждый из них мог представить себя, свою игру, свою философию. Мы сделали свой выбор в пользу Доменико Тедеско. Он был самым интересным кандидатом на позицию главного тренера, учитывая его видение игры, философию. Он прекрасно себя зарекомендовал. Это позволило нам сделать выбор», — сказал Веркаутерен «СЭ».

Ранее стало известно, что экс-тренер «Спартака» Тедеско назначен на пост главного тренера сборной Бельгии. Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024.