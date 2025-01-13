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Сегодня, 13:30

Свищев — о прозвище «Путин» для Худякова: «Видимо, у них все российское ассоциируется с именем президента»

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» прозвище «Путин» российского голкипера «Штурма» Даниила Худякова, которое тот получил в австрийском клубе.

«Худяков — хороший вратарь. Играет неплохо, к нему уважительно относятся товарищи по команде... Даже вот называют Путиным, правда, непонятно почему. Видимо, все, что связано с Россией, ассоциируется у них с именем нашего президента. Я ничего плохого в этом не вижу. Главное, чтобы не было оскорбительных провокаций и поступков со стороны агрессивно настроенных отдельно взятых людей», — сказал Свищев «СЭ».

В нынешнем сезоне Худяков провел 4 матча, в которых пропустил 4 гола и дважды оставлял свои ворота сухими. Контракт 21-летнего россиянина со «Штурмом» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Дарик Агаларов

Даниил Худяков
ФК Штурм
Дмитрий Свищев
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