В Госдуме поддержали инициативу ФИФА признать расизм правонарушением

Депутат Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на намерение ФИФА признать расизм правонарушением, внеся его в дисциплинарные кодексы ассоциаций-членов организации.

«К сожалению, проявление расизма есть и в России. Уже давно РФС обозначил свою позицию, что у нас не должно быть такого никогда. Это наказуемое нарушение. Дисциплинарные комиссии, клубы и болельщики знают об этом. Я считаю, что мы должны принять это к исполнению. Но мы все правила соблюдаем, а УЕФА и ФИФА собираются нас возвращать к турнирам? Нас постоянно обкладывают санкциями и ограничениями. Но почему-то никто пока не собирается возвращать Россию к международной спортивной жизни. А так все правильно они делают, но только не до конца», — сказал Свищев «СЭ».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.