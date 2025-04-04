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4 апреля, 17:40

В Госдуме РФ призвали Шевченко не искать «русский след» после невключения в исполком УЕФА

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, обвинившего УЕФА в политизированности решения после невключения в исполком.

«Шевченко — один из величайших футболистов постсоветского пространства. Но в последнее время он активно занялся антироссийской политикой. Я приветствую, что его не избрали в исполком УЕФА. Потому что любой член организации избирается, чтобы продвигать и развивать спорт. С Шевченко я сейчас такой ситуации не вижу. Мне кажется его слова — отговорки. Даже если это сделано по политическим мотивам, то это можно объяснить тем, что и УЕФА, и ФИФА устали от того, что кто-то постоянно канифолит тему российских спортсменов. Все от этого устали. Но пусть Шевченко не думает, что его не переизбрали по политическим причинам. И здесь вряд ли можно найти русский след», — сказал Свищев «СЭ».

Выборы девяти членов исполкома прошли 3 апреля на конгрессе УЕФА в Белграде. Шевченко получил 15 голосов национальных федераций из 55 при проходном результате в 28 голосов.

Андрей Шевченко
Дмитрий Свищев
УЕФА
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