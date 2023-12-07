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7 декабря, 23:08

В «Гвадалахаре» подтвердили, что клубы РПЛ интересуются форвардом Вегой

Алина Савинова
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Исполнительный директор «Гвадалахары» Фран Перес отреагировал на информацию о том, что «Спартак» заинтересован в подписании нападающего Алексиса Веги.

«Да, ряд клубов РПЛ действительно заинтересован в Алексисе. Но назвать команды я не могу», — цитирует Переса Sport24.

Ранее сообщалось, что представители «Спартака» уже связались с агентами Веги по поводу возможного трансфера. Также известно, что на 26-летнего игрока претендуют такие клубы РПЛ, как «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА.

В текущем сезоне Вега провел 10 матчей за «Гвадалахару», в которых отметился 1 голом.

После 17 туров «Спартак» с 27 очками идет на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ. Команду на данный момент возглавляет испанец Гильермо Абаскаль.

Источник: https://sport24.ru/football/news-602576-v-gvadalakhare-podtverdili-chto-kluby-rpl-interesuyutsya-napadayushchim-aleksisom-vegoy
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ФК Гвадалахара
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