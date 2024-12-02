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Сегодня, 08:38

В Гвинее погибли десятки болельщиков после стычки на матче

Камила Абдурахманова
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Десятки человек погибли после футбольного матча в Гвинее в результате столкновений фанатов, сообщает агентство AFP.

Ситуация произошла во время финального матча турнира в городе Нзерекоре, когда играли команды «Нзерекоре» и «Лабе». Как сообщил источник, конфликт возник после назначения спорного пенальти в пользу одной из команд. Болельщики посчитали решение арбитра несправедливым, выбежали на поле и начали бросать камни, что спровоцировало стычку.

«Правительство выражает сожаление по поводу инцидента, омрачившего футбольный матч между командами «Лабе» и «Нзерекоре». В результате давки есть жертвы, региональные власти прилагают все усилия, чтобы восстановить спокойствие среди населения. Правительство следит за ситуацией и вновь призывает к спокойствию, чтобы не мешать больничным службам оказывать первую помощь пострадавшим», — написал на своей странице в соцсетях премьер-министр Гвинеи Амаду Ури Ба.

По некоторым данным, после инцидента в городе не хватает мест в моргах и больницах, так как количество пострадавших может достигать сотни человек. Конфликт между болельщиками продолжился на улицах города.

Источник: Франс Пресс
Футбол
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