В «Хапоэле» недовольны задержкой возвращения Кангвы после матча Замбии и России

Полузащитник национальной сборной Замбии и «Хапоэля» Кингс Кангва задержался с возвращением из-за плохой логистики при организации его обратного рейса в Израиль, сообщает one.co.il.

«Непозволительно, чтобы в такой крупной африканской сборной царила любительщина. Ни один игрок не должен возвращаться таким долгим путем, требующим как минимум дополнительного дня отдыха перед таким важным матчем в понедельник», — заявил источник в «Хапоэле».

По данным источника, Кангва, отыгравший все 90 минут за сборную, вынужден был добираться до Израиля 18-часовым маршрутом вместо прямого рейса Москва — Тель-Авив. Это может помешать ему участвовать в утренней тренировке сегодня, а возможно, и завтра.

Матч между сборными России и Замбии состоялся 25 марта. Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Национальная команда России одержала победу со счетом 5:0.