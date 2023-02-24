В «Интер Майами» подтвердили интерес к Месси и Бускетсу

Главный тренер «Интер Майами» Фил Невилл подтвердил информацию о том, что американский клуб интересуется нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси и полузащитником «Барселоны» Серхио Бускетсом.

«Мы хотим првести в наш клуб лучших игроков. Месси и Бускетс — два футболиста, которые больше других выделяются в последние годы. Это отличные футболисты, которые по-прежнему могут стать огромным успехом для MLS. Их приезд сюда изменит правила игры», — приводит слова Невилла The Times.

Ранее сообщалось, что отец Месси провел переговоры с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, где он обсуждали возвращение аргентинца в каталонский клуб.

Действующий договор Месси с парижанами истекает по окончании текущего сезона.

В текущем сезоне 35-летний аргентинец провел 27 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 14 результативных передач.

Также сообщалось, что Бускетс близок к переходу в клуб МЛС, но каталонцы планируют сохранить игрока и предложить ему новый контракт.

Контракт 34-летнего хавбека с «Барселоной» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне футболист провел за каталонцев 28 матчей во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу.